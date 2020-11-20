美環保署長下月訪台　今年8月以來第3位訪台美官員

美國總統特朗普翻盤機會漸趨渺茫，任期僅餘2個月左右。《紐約時報》周四（19日）報道，美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）將於下月訪問台灣3天，成為繼衞生及公共服務部部長阿扎及國務次卿克拉奇後，本年8月以來第3位訪台的華府官員。中國大陸外交部指，堅決反對任何形式的美台官方往來，敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，強調將作出必要反應。

《紐時》報道指，惠勒將率領10人代表團，包括環保署正副幕僚長古納塞克拉（Mandy Gunasekara）及莫利納（Michael Molina）等人，於下月5日起訪台3天。消息人士透露，代表團訪台將花費近30萬美元（約234萬港元）公帑。除了訪問台灣外，惠勒亦計劃於明年1月政權交接前訪問拉丁美洲4國，包括巴拿馬、哥斯達黎加、厄瓜多爾及多明尼加共和國。知情人士透露，這次美台官員會面是早已計劃好，而非臨時安排。

發言人休伊特表示，惠勒應邀到台灣就「拯救我們的海洋」倡議、海洋垃圾、空氣質素與兒童健康等問題加強合作。他強調，只要惠勒一日仍然在任，將繼續在美國及海外推動環保進程。惠勒曾指處理塑膠垃圾是首要任務，而環保署最近公布處理海洋垃圾的球策略。

台灣的行政院長蘇貞昌昨日表示，美台互動一直升溫，而且往來密切，惠勒應外交部長吳釗燮的邀請來台，雙方將討論環保議題，並相信雙方關係會更好。吳釗燮表示，去年年底曾親自致電惠勒，對方表達高度來訪意願，但受新冠肺炎疫情影響而延誤。他又指，美台在環保議題上合作已久，時任美國環保署署長麥卡錫於2014年訪台時，雙方已就國際環保議題達成協議。

台灣的總統府發言人張惇涵指，歡迎美國高官訪台，雙方本年以來陸續簽署《醫衞合作瞭解備忘錄》、《台美基礎建設融資及市場建立合作架構》等合作協議，反映美台合作更為緊密，亦落實美國跨黨派國會議員於前年一致通過的《台灣旅行法》。

首屆美台經濟繁榮夥伴對話昨晚在美國首都華盛頓舉行，台灣的經濟部次長陳正祺率團出席。身處台北的經濟部長王美花則透過視像會議參與，曾訪台的克拉奇亦會出席，會議全程不對外開放。

台灣的蔡英文總統指，對話聚焦供應鏈合作、5G乾淨網絡、基礎建設及能源等，探討進一步合作。大陸外交部發言人趙立堅呼籲，美方慎重妥善處理涉台問題，以免損害台海和平穩定和中美在有關重要領域的合作。