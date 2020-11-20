美國大選：拜登與州長討論口罩令　斥特朗普不負責任

宣布勝出美國總統選舉的拜登，已為新冠肺炎疫情組成工作小組制訂行動計劃。他周四（19日）在特拉華州向記者表示，總統特朗普遲遲未有放權，讓其團隊取得聯邦各部門的有用資訊，斥責對方是「美國史上最不負責任的總統」。副總統彭斯則指，政府不支持再度封城或停課。

拜登指，由於總務管理局（GSA）沒有正式宣布他當選下任總統，其團隊無法獲得聯邦過渡資金，阻止他們與政府官員會面以獲取相關資訊，導致他們從新冠肺炎檢測指引、以至疫苗分配計劃等所有重要事項，全部均無法處理。另外，他偕副手賀錦麗與來自兩黨的多名州長召開視像會議，拜登向共和黨籍州長承諾，各州定會取得需要的資源；另討論向全國頒布口罩令的可能性，稱這是愛國責任而非政治立場。

有民主黨議員去信GSA局長墨菲，指她違法拒絕執行政權交接工作造成巨大影響，包括損害權力有序地移交、削弱下任政府處理疫情的能力、妨礙處理國家經濟危機、危害國家安全等。眾議院監管及撥款委員會要求與墨菲舉行緊急簡報，決定是否需要傳召她及其他官員展開公開聽證會。

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