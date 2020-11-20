美國大選：拜登感恩節前後公布財長人選

耶倫（左圖）和布雷納德（右圖）是拜登的財長大熱人選。

宣稱勝出美國總統選舉的拜登周四（19日）表示，已決定新政府的財長人選，最快在下周四（26日）的感恩節前後宣布，形容新財長會獲所有民主黨人接受。外界猜測，最大熱的人選是前聯邦儲備局主席耶倫（Janet Yellen）或聯邦儲備局理事布雷納德（Lael Brainard）。由於二人都是女性，美國有望誕生該國首位女財長。

拜登說，感恩節前後會公布財長人選，相信民主黨進步派至溫和派都會接受。近日盛傳拜登屬意耶倫或布雷納德任財長，耶倫更常被外界提及，她曾掌管聯儲局4年，目前是拜登團隊的經濟顧問，同時是失業問題專家，對處理美國因新冠肺炎疫情而失業率高企有助益，今年亦參與應對氣候變化的項目。她早前因與總統特朗普不和而辭職，民主黨許多進步派人士認為她被不當對待。

布雷納德則曾任前總統克林頓的顧問，前國務卿希拉妮2016年參選時亦有意選擇布雷納德為財長。她主張低息率，不支持聯儲局放寬規管銀行。

除了耶倫和布雷納德，拜登亦有可能任命前聯儲局副主席弗格森（Roger Ferguson）或喬洛亞州亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）為財長，二人都是黑人，若其中一人獲委任，將成為美國史上首位黑人財長。

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