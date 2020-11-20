《紐時》：郭文貴班農合作　借閻麗夢推新冠陰謀論

來自內地的香港大學公共衞生學院前病毒學家閻麗夢，聲稱生命受威脅下逃亡美國後，多次公開表示新冠病毒是中國製造的生物武器。美國《紐約時報》周五（20日）報道指，閻麗夢是在美流亡的內地商人郭文貴，與前白宮首席策略師班農旗下團體，雙方合作的「產物」，目的是推動病毒起源的陰謀論。

報道形容，閻麗夢從研究員到吹哨人的演變過程，由郭文貴與班農精心策劃。在社交網化名路德評論時政的居美中國商人王定剛，今年1月19日在節目提到中國武漢市爆發疫情，稱從「世界上絕對頂尖的冠狀病毒專家」（即閻麗夢）聽到，中國對疫情不夠透明。這引起班農的關注，他指武漢開始封城，自己開始擔心這種病毒。

王定剛之後突然要求閻麗夢，為安全起見逃離香港，他其後在節目透露，其主要贊助人郭文貴為閻麗夢購買赴美的頭等艙機票。閻麗夢4月28日坐飛機離開香港，兩周後在美國露面，《紐約時報》指她在微信表示，自己在紐約非常安全及很輕鬆，有最好的保鏢及律師，「我現在所做的是幫助全世界控制疫情」。

報道指，郭文貴、班農及他們的親信，把閻麗夢安置在紐約市外一間安全屋，由於她的母語不是英文，因此為她找來「媒體教練」。閻麗夢其後曾表示，班農要求她提交多篇論文，總結她所指的證據。直至7月10日，閻麗夢接受霍士新聞訪問，首次披露自己的身份，並聲稱中國政府隱瞞新冠病毒人傳人的證據。

閻麗夢現身後展開旋風式的右翼媒體之旅，不斷強調美國保守派有關疫情的論點，包括宣稱自己服用羥氯喹「防毒」、暗示美國衞生部門與世界衞生組織合謀掩飾疫情，支持郭文貴的網民在社交網發布閻麗夢的言論。郭文貴曾在節目提到，要求閻麗夢不要讓自己與他及班農有關係，以免遭美國極左分子攻擊。

美國喬治敦大學傳染病專家盧西（Daniel Lucey）9月初會見閻麗夢，盧西曾提出新冠病毒可能是實驗室的產物，他向《紐約時報》表示，閻麗夢的夥伴安排會面，目的是找可信的科學家，支持她有關病毒起源的說法，但不認為閻麗夢有「確鑿的證據」證明病毒被武器化，而閻麗夢數天後發表論文指病毒是人造。

該篇論文在網上迅速廣傳，但未經同行評審，也沒有在科學期刊發表，而是發布在一個網上開放存取庫，並得到郭文貴資助的非牟利組織支持。在論文發布翌日，閻麗夢與美國著名保守派記者兼評論員卡爾森（Tucker Carlson）亮相霍士新聞，卡爾森問中方是否有意釋放病毒時，閻麗夢回答「當然是有意的」。

由於卡爾森的節目對美國右翼頗有影響力，因此影片在網上瘋傳，並獲得國內不少知名保守派人士轉發。研究虛假信息的紐約州立大學水牛城分校教授奧菲爾（Yotam Ophir）形容，一旦被卡爾森報道後，「它就不再是邊緣觀點了」。

閻麗夢數周後再獲卡爾森邀請上節目，她表示自己的行為令身在內地的母親被捕。《紐約時報》上月成功聯繫閻麗夢的母親，對方否認遭被捕，指數個月沒有與女兒通電話，更稱郭文貴及王定剛阻止母女二人聯絡，擔心女兒被操縱。

對於報道內容，閻麗夢拒絕接受採訪，王定剛批評《紐約時報》是假新聞；郭文貴則透過律師發表聲明，稱自己只是鼓勵閻麗夢「站出來反對中共黑手黨，向世界公布新冠病毒真相」，霍士新聞則拒絕置評。

報道指閻麗夢在新冠肺炎疫情爆發前，只研究流感病毒。雖然她曾在香港大學的病毒實驗室工作，但認識她的大學員工向《紐約時報》表示，她在該領域是新手，獲僱用是因為有實驗室動物的經驗，以助理而非負責人身份調查疫情。