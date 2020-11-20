美軍抗俄潛艇威脅　巡邏機重駐百慕達

俄羅斯海軍潛艇近年頻繁現身北大西洋，被指威脅在美國東岸海域活動的美軍艦艇。位於區內的英國海外領土百慕達，當地傳媒周三（18日）報道，美軍相隔25年後，再次在島上派駐反潛巡邏機，進一步擴大反潛任務範圍，加強應對俄軍威脅。

百慕達《皇家公報》引述美國海軍第二艦隊報道，由兩架P8反潛巡邏機與40名人員組成的美國海軍分遣隊，上月30日抵達百慕達支援在大西洋行動的其他美軍艦艇。這支分遣隊未來數月將以百慕達為基地，在區內執行偵察任務。第二艦隊發言人強調，海軍定期在大西洋演習及行動，以維持戰備狀態、改進戰術及支援國土防禦。

1970年至1995年，美軍在百慕達設有一個海軍航空站，在島上部署反潛巡邏機，現時成為一個民用機場。美國軍事網站The War Zone認為，美軍再次在百慕達派駐反潛巡邏機，相信不是為重建海軍航空站鋪路，但今後很可能以輪換方式定期部署。

位於大西洋的百慕達距離美國東岸約1,000公里，美軍在島上部署反潛巡邏機，進一步擴大在區內的反潛任務範圍，延長反潛巡邏機執行任務的時間。美軍2018年重建第二艦隊的原因，就是回應俄軍在北大西洋的活動增加；艦隊司令劉易斯今年較早前警告，對美國及北約艦艇而言，美國東岸及北大西洋不再是安全行動的海域。