新冠肺炎：要聯儲局還錢　姆紐欽阻拜登抗疫

美國新冠肺炎疫情嚴重，面臨下屆政府接棒處理國家經濟問題。財長姆紐欽卻在周四（19日）宣布，將不會延長在本年底到期的多個關鍵的聯邦緊急計劃，並要求聯儲局歸還未曾使用的資助，有可能會阻礙宣布勝選的拜登的下任財長，重啟對國家的經濟援助。

姆紐欽就疫情期間提出多個緊急計劃由聯儲局運作，但由財政部提供資金保障損失。因此由於資金是由後者批出，聯儲局對計劃有任何改動都姆紐欽簽署批准。姆紐欽指，當時自己有份草擬部分立法，並相信國會想在本年底停止該項目。

央行則發聲明表示，聯儲局偏向在疫情期間繼續全套的緊急措施，以支撐仍然緊縮及脆弱的經濟。國會在3月時撥款予緊急計劃中，其中有1,950億美元（約1.52萬億港元）是已調撥予聯邦計劃，但剩餘款項則不能再明年使用。

其中一個折衷方法是聯儲局與新財長，使用財政部匯率穩定基金，以繼續運作聯邦緊急計劃，但當中的約740億美元（約5,772億港元）未定用途資金，可動用金額尚未清楚。有泛民經濟學家弗曼（Jason Furman）指，財政部雖成功維持債券市場穩定是正確的，但暗示對持續變差的經濟發展不利。