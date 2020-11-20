美國大選：亨特醜聞發酵　生意夥伴收華企600萬美元

美國民主黨總統候選人拜登宣稱勝出總統選舉後，圍繞次子亨特的醜聞仍持續發酵。《紐約郵報》周四（19日）報道，與亨特關係密切的生意夥伴沃克（John Robinson Walker）3年前從一間中國企業，收取600萬美元（約4,680萬港元）。亨特及拜登陣營暫未回應報道。

報道指，參議院共和黨人就亨特的海外業務調查報告提交5頁補充文件，顯示一間以上海為基地的企業，2017年2月23日及同年3月1日，分兩次向沃克匯款，每次300萬美元（約2,340萬港元）。參議院財務委員會及國土安全委員會的報告指，雖然不清楚交易目的及背後得益者，但沃克與亨特及中共關係密切，亨特的財務安排或與中共有關。

亨特前生意夥伴博布林斯基（Tony Bobulinski）上月發放的電郵和其他記錄顯示，亨特、拜登胞弟詹姆斯、沃克和他都是Oneida Holdings公司的合作夥伴。博布林斯基事後稱，沃克嘗試令他噤聲，又指拜登秘密持有該公司10%股份。沃克曾在前總統克林頓時代任職官員，其後成為小布殊競選團隊關鍵助手。

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