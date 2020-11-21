美台首次經濟對話　半導體戰略合作為優先

首屆「美台經濟繁榮夥伴對話」（EPP）當地時間周五（20日）上午8時於美國舉行，台灣駐美國代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署備忘錄，以持續雙邊對話，建立更深化與全面性的台美經濟合作關係。台美雙方周六（21日）上午舉行記者會，公布備忘錄清單內容，提及半導體產業是優先合作項目。

會議開始約1小時40分鐘後，台駐美代表處發新聞稿表示，雙方於對話開幕式中簽署一項備忘錄，並將持續就全球健康安全、科學與科技、供應鏈重組、投資審查、基礎建設及能源，與5G等議題進行討論。

今次會議以實體配合視像舉行，實體舉辦地點在華盛頓，美方出席人員包括負責經濟增長、能源和環境事務的美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）、美國國務院亞太助卿史迪威（David Stilwell）、AIT執行理事藍鶯；台方人員則有台駐美代表蕭美琴、經濟部次長陳正祺，台經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中等相關官員則以視像形式出席。

台美雙方周六在台灣的行政院共同舉行記者會，公布「台美經濟繁榮夥伴對話事實清單」，雙方認為半導體產業將為雙方經濟帶動重大且長期利益，會優先在該領域合作，另提及在醫療、能源及其他關鍵技術供應鏈的合作，新建一個工作小組，處理經濟議題，會召開會議，討論目前及未來經濟合作方向。

清單上包括全球健康安全、科學與科技、供應鏈重組、投資審查、基礎建設及能源，與5G等議題上的合作。台美認為印太地區是之後討論的焦點區域之一，涉及台灣新南向政策及美國印太戰略目標的合作倡議。

美國在台協會台北辦事處長酈英傑（Brent Christensen）、台外交部長吳釗燮、行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花及科技部長吳政忠皆有出席記者會。

另台灣的蔡英文總統周六在Facebook發文，感謝台美雙方參與者的努力，讓雙邊合作關係不斷深化。她認為，此次對話達成了包括簽署備忘錄、經濟合作、科學與技術、5G及電訊安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查、全球健康安全等九大成果，未來會持續努力，創造台美合作的雙贏發展。

至於美國國務卿蓬佩奧則在Twitter發文稱，美台雙方是捍衞自由、推進經濟連結，與促進共享民主價值的強健夥伴，經濟對話將更進一步強化美台經濟關係。

合作了解備忘錄（MOU）清單內容：

1.美國國務院及台灣經濟部將分別擔任美國在台協會及駐美國台北經濟文化代表處TECRO的指定代表。

2.經濟合作領域：台美透過EPP對話建立工作小組，討論經濟議題，必要時召開會議，討論目前及未來之經濟合作。每個工作小組召集者於未來年度高階EPP對話時報告進展並提出新的合作建議。

3.全球健康安全：台美將合作確保兩國醫療物資及服務自由流通，並探索新合作機制。

4.科學與技術的合作：台美將展開「科學及技術協定」談判，擬從資訊、知識及人員交流或其他合作方式，促進科學知識、技術創新、第三國之能力建設等。

5.5G及電信安全方面：美承認台灣為5G乾淨通道夥伴，討論如何鼓勵構建安全的5G網絡及增加供應商來源。

6.供應鏈：雙方確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目，致力於醫療、能源及其他關鍵技術供應鏈之合作。

7.婦女經濟賦權方面：台美促進拉丁美洲與加勒比海地區年輕女性企業家精神方面的合作，及在新南向國家婦女經濟賦權的合作，雙方共同聲明對全球女性經濟參與的支持。

8.基礎建設合作：台美是共同開發印太地區基礎建設及雙邊融資的夥伴，簽署「基礎建設融資及市場建立合作架構」，以組夥伴機會考察團地方式，共同探索海外商機。雙方就能源及運輸基礎建設領域合作開發基礎建設、再生能源資源如風力、太陽能等領域商機。

9.投資審查方面：台美承諾透過美國在台協會及駐美代表處，共同探討增進美國海外投資委員會與台灣經濟部，在投資審查工作上的交流與合作的方法。