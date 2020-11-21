美國大選：密州議員見特朗普　稱拜登勝選事實不變

舍基（左圖）和查特菲爾德（右圖）稱拜登勝出密歇根州的事實不變。

美國總統特朗普周五（20日）在白宮會見密歇根州州參議院共和黨領袖舍基（Mike Shirkey）及州眾議院議長查特菲爾德（Lee Chatfield），二人會後發聲明指看不到有任何證據會改變民主黨拜登在總統選舉取下密歇根州的事實。

舍基和查特菲爾德發表聯合聲明稱，作為州議員將跟從法律及正常程序認證結果，過程不應受威脅及恐嚇，必須認真看待選舉舞弊的指控，若查明屬實會作出檢控。他們明言，在密歇根州贏最多選票的候選人就是勝選，這是為選舉提供信心的基本事實。

特朗普至今拒絕承認敗選，本周邀請多名州議會人士到白宮，試圖要求他們不要認證選舉結果。知情人士透露，舍基與查特菲爾德向特朗普解釋密歇根州的認證選舉結果及選舉人委任程序，特朗普沒有向二人施壓要求選舉人投自己，而非按結果投拜登，或是要求他們不要確認結果，三人亦討論了新冠肺炎疫情。

白宮發言人麥克納尼在會前拒絕透露會談議題，僅指不會有特朗普競選團隊人員在場，特朗普定期與全國的州議員會面。美媒指，特朗普有意邀請賓夕凡尼亞州共和黨籍州議員到白宮會面，未知是否成事。

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