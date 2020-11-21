美國大選：喬治亞州長不支持結果　籲特朗普採取訴訟

美國總統特朗普拒絕承認在大選落敗，要求喬治亞州重新點票，挑戰宣稱勝選的民主黨對手拜登。喬治亞州的重新點票工作周四（19日）完成，共和黨籍州長肯普周翌日按照該州法律要求，確認拜登勝出。惟他明言不支持選舉結果，呼籲特朗普團隊考慮採取法律行動或要求第3次點票。

喬治亞州州務卿拉斯芬伯格表示，相信重新點票的結果是正確及反映人民決定，而不是由州務卿辦公室、法院或任何競選陣營決定。重新點票後，特朗普及拜登的得票差距仍不足0.5%，特朗普陣營可在兩個工作天內申請再次點票。

肯普指身為州長，有遵守法律的責任，因此確認拜登在喬治亞州勝出。惟他聲稱，弗洛伊德、道格拉斯及沃爾頓等多縣審查選票出現問題，工作人員只查看選票，沒有核對郵寄選票或信封上的選民簽名；他要求拉斯芬伯格抽樣調查，並核對州務卿辦公室檔案的簽名紀錄。

共和黨能否繼續控制參議院，將取決於喬治亞州兩席明年1月的第2輪投票結果。肯普強調不能出現遺失記憶卡及大批選票事件，監票及點票必須完全透明，並點算每一張合法選票及保護票箱。

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