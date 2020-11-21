G20今明開視像峰會　特朗普最後一刻決定出席

二十國集團（G20）峰會將於周六（21日）起一連兩日以視像形式召開，美國白宮高級官員周五（20日）才向傳媒透露，總統特朗普最後還是決定出席峰會。會議將由輪值主席國沙特阿拉伯主持，預料着重討論疫情後如何重啟經濟等問題。

特朗普周五剛出席完由馬來西亞主持的亞太經合組織（APEC）視像峰會，白宮當時放出消息，特朗普將在G20峰會開幕前再決定是否參加。G20領導人在聯合公報草案表示，控制疫情是重啟全球經濟的關鍵，社會最脆弱社群在疫情受到最嚴重打擊，將繼續使用可行政策保護人民的生命、工作和收入，以助全球經濟復甦和提升金融系統的復原力，對抗上升的下行風險。

公報草案亦提及借款人和債權人擴大官方和民間債務透明度的重要性，支持國際貨幣基金組織盡力滿足各國在危機下的需求，以助發展中國家應對挑戰。峰會另一重點是貧窮國家無法承擔購買和分發疫苗的費用，聯合國周六表示援助金額仍需280億美元（約2170億港元），希望富裕的G20國家能提供資助。