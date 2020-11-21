新冠肺炎：美60%受訪者認為華要為疫情賠償

新冠肺炎全球肆虐，美媒周六（21日）報道，美國一民意調查公司本周發布最新一份民調結果，數據顯示60%受訪的美國人認為中國應該部分賠償疫情為全球帶來的生命和財產損失；該調查報告又指24%受訪者認為中國不應賠償為全球疫情賠償、16%的人還沒決定。

報道指，認為中國應為疫情作出賠償的美國人愈來愈多，據該公司今年3月份的民調顯示，認為中國應為疫情賠償的人佔42%；而同年7月底的民調中，持相同觀點的受訪者比例上升到53%。

美智庫一研究員表示，美國疫情遲遲得不到控制，是美國人對中國愈來愈不滿、希望中國賠償的重要原因之一；在美國大選期間，特朗普和拜登在競選發言時，都有抨擊中國，這也助長美國人反中情緒原因之一。

報道又指，美國民間至少有4宗針對中國的集體訴訟，但分析認為，這些訴訟很難會真正令中國政府支付任何賠償。美國海軍戰爭學院教授克拉斯卡（James Kraska）表示，中國在國際法中是一個主權國家，美國早在1976年通過的《外國主權豁免法》中，便規定了主權國家及其財產享有另一國法院管轄豁免的規則。

惟克拉斯卡又指，中國國有企業在美國有大量資產，而美國雖不能直接起訴中國政府，但對中國企業的訴訟則有可能成立。他認為中國國有企業是中國政府的一部分，如果這間企業在美國有資產，這些財產則可以包括在訴訟中。