美國大選：特朗普批輝瑞拖延公布疫苗試驗結果

美國總統特朗普周五（20日）主持白宮記者會時，重申自己勝出總統選舉，向成功研發新冠肺炎疫苗的美國藥廠輝瑞發炮，指摘廠方因不滿他推行降低藥價的措施，故意拖到大選後才公布疫苗第三期試驗有效的消息。

特朗普表示，輝瑞和其他藥廠原定10月公布疫苗試驗數據，但因他推行有損藥廠利益的降藥價政策，所以它們拖到大選後才公布結果。他聲稱，大型藥廠在競選期間投放數百萬美元播有關他的負面廣告，說：「大型藥廠、傳媒、科技巨擘都反對我們，有很多不誠實的人對抗我們。」

特朗普又指，自己以7,400萬張普選票贏得總統選舉，美國疫苗領先世界都是他的功勞，若不是他繼續當4年總統，將不會有疫苗，因為是他迫美國食品及藥物管理局（FDA）辦事，形容自己對病人及需要藥物的人忠誠。

同日，宣稱勝出總統選舉的拜登在特拉華州威爾明頓，首次與眾議院議長佩洛西及參議院少數黨領袖舒默會面。三人同意國會必須在休會前通過總值數十億美元的新紓困法案，提供足夠抗疫資源，支援家庭與商界、地方政府的資金、延長失業救濟，以及為有需要家庭提供醫療費用等。

美國大選 全球焦點