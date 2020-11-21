女兵遭輪姦後自殺亡　死者母斥軍方調查敷衍

美軍一名女兵前年自殺身亡，其母指女兒生前在科威特及阿富汗服役時，遭上級性侵甚至同袍輪姦。軍方其後調查指，女兵因從軍後承受不了壓力而自殺。死者母親日前接受美國傳媒訪問，批評軍方敷衍了事，而且有放生涉事者之嫌。

哥倫比亞廣播公司（CBS）周三（18日）引述自殺身亡女兵羅賓遜（Morgan Robinson）的母親德比，指羅賓遜自小希望從軍，最後如願以償，於2010年21歲時加入陸軍國民警衞軍。2016年她首次派駐科威特時，屢次遭上級強姦。她向軍方舉報但沒下文。

羅賓遜後來改調到阿富汗，在那裏她再次經歷噩夢，甚至被輪姦，但這次因為上級恐嚇，令她不敢舉報。至2018年4月，時任國防部長馬蒂斯稱對軍中性侵零容忍，必定嚴肅對待，豈料4個月後羅賓遜就自殺身亡。軍方其後就羅賓遜之死展開調查，事後發表報告，指她是從軍期間在性、生理及心理各方面受創傷的後遺症而自殺。

德比對報告感到憤怒，認為是扭曲了事實。直至羅賓遜死後8個月，其所屬部隊才向涉事軍官發出訓斥。但德比說這些都已沒用，因為女兒遭強姦不但奪去她的身體，也奪去她的靈魂。軍方未有當面回應CBS的報道，只發聲明稱重視軍中紀律，並會對侵犯者採取適當行動。