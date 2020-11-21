增派隱形戰機牽制華　美軍F22駐日本

美軍F35B戰機（上圖）與F22戰機（下圖）駐守岩國海軍陸戰隊航空站。

美國向西太平洋調派兵力牽制中國，日前由本土調派到關島的F22隱形戰機，部分飛往日本山口縣岩國基地暫時部署，與駐守當地的F35B隱形戰機聯合行動。

美國海軍陸戰隊周五（20日）發放的照片顯示，一批隸屬於第94戰機中隊的F22在岩國海軍陸戰隊航空站，與當地第242海軍陸戰隊戰機攻擊中隊的F35B戰機執行聯合飛行任務。美軍表示，這兩款戰機都是第5代戰機，代表先進戰鬥攻擊機能力的頂峰，它們在印太地區作出戰略性的前沿部署，維持區內和平及穩定。

本月6日，7架F22由駐地維珍尼亞州蘭利—尤斯蒂斯聯合基地，調派到關島安德森空軍基地。美國印太司令部表示，戰機在關島部署期間，將與區內盟友及夥伴的空軍第4代戰機整合，讓各方有機會取得動態武力運用行動的經驗及能力。

美軍向日本增派隱形戰機之際，日本防衞省統合幕僚監部周六（21日）表示，俄羅斯一架伊爾20電子偵察機當天沿着日本西岸水域上空，由北海道南下至本州中部後飛離日本，航空自衞隊戰機緊急攔截。俄羅斯國防部暫未回應事件。