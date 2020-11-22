美國大選：共和黨要求審計密州選舉結果　尋求押後認證

美國共和黨全國委員會（RNC）及密歇根州共和黨多位領袖，上周六（21日）去信密歇根州檢票委員會，要求該委員會休會14天，以便審計該州維恩縣（Wayne County）的選舉結果。惟密州州務院發言人表示，當地法律並不允許在認證選舉結果前，審計選舉結果。

RNC主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）及密歇根州共和黨領導人，在信中要求檢票委員會休會14天，以便允許對維恩縣的總統選舉結果，展開全面透明審計。然而，州務院發言人羅洛（Jake Rollow）發聲明指，總統候選人有權在選舉結果認證後，提出重點選票要求，又指若重點選票後出現另一位獲選者，就有可能會改寫選舉結果。

由民主、共和兩黨各兩名成員組成的檢票委員會，上周二（17日）開會認證維恩縣（Wayne County）選舉結果，投票結果顯示拜登勝出。共和黨籍委員會成員帕爾默（Monica Palmer）及哈特曼（William Hartmann）當時一度拒絕認證結果，理由是缺席投票者名單及選票數目不符，惟二人受壓下認證選舉結果。該州檢票委員會周一（23日）將開會，然後認證結果。

資料顯示，民主黨總統候選人拜登在密歇根州，以超過15.4萬票擊敗總統特朗普，取得16張選舉人票。

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