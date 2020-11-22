美國大選：賓夕凡尼亞官司受挫　特朗普陣營促佐州重點票

特朗普在賓夕凡尼亞的官司被駁回。（中新社圖片）

美國總統特朗普的陣營向多個州份提出訴訟以推翻大選結果，惟法律戰接連受挫。在關鍵的賓夕凡尼亞州，聯邦法官上周六（21日）駁回特朗普陣營的訴訟，允許該州官員確認選舉結果。

聯邦地區法官布蘭（Matthew Brann）在判詞指出，特朗普陣營利用牽強且無益的法律理據和猜測性的指控，並在沒有足夠證據下，企圖推翻數百萬張郵寄選票。白蘭又說：「在美國，這不能成為剝奪每一名選民權力的正當理由，更別說全國第6個最多人口州份的選民投票權。我們的人民、法律和制度要求更多。」特朗普在賓夕凡尼亞州落後民主黨的拜登8萬多票。

特朗普團隊早前表示，民主黨籍的州務卿不公平處理郵寄選票，在民主黨支持者為主的幾個縣容許選民在寄出選票後，仍可在選票上作修改，但共和黨支持者為主的縣就無相關安排，直指有違憲法的平等保護原則。特朗普私人律師朱利安尼和團隊揚言將提出上訴。

喬治亞州早前經人手重點選票，拜登以0.25%的差距擊敗特朗普。特朗普團隊上周六宣布要求重新點票，包括須核對選民簽名及遵守其他保障措施。團隊在聲明指，要確保當局遵守喬治亞州法和美國憲法的每一項細節，令每一票都得以計算。若果雙方得票差距不足0.5%，該州法律容許重點選票。

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