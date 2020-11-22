新冠肺炎：再生元抗體雞尾酒療法　獲FDA緊急使用授權

美國藥物製造商再生元製藥（Regeneron）的新冠抗體雞尾酒療法，上周六（21日）獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批出緊急使用授權，是首次獲相關授權的新冠抗體雞尾酒療法。總統特朗普上月確診後，亦曾接受該療法。

該個名為「REGN-COV2」的療法，由兩種單株抗體「REGN10933」和「REGN10987」構成，早期臨床試驗結果顯示該療法可降低病毒數量，並縮短非住院新冠患者減輕症狀所需的時間。FDA雖然批出緊急使用授權，但限制了其使用範圍，只適用於確診後有病情惡化風險的12歲及40公斤以上患者，因目前證據顯示該療法在早期階段最有效，但不適用於住院及需吸氧治療的患者。

再生元製藥的共同創立人兼行政總裁施萊弗（Leonard S. Schleifer）表示，FDA的緊急使用授權是抗擊新冠病毒的重要一步，讓美國高險的新冠患者在感染早期，獲得有希望的治療。該公司表示，該療法的藥量於本月底前，可供治療約8萬名患者；明年1月首星期可供治療約20萬名患者，至1月底總共可供治療30萬名患者。該公司亦將與瑞士一間製藥公司合作，提高藥物產量。

該公司上月應醫生要求根據特殊緊急情況，為染疫的特朗普注射雞尾酒療法。他同時接受其他治療，最終痊愈，並盛稱再生元製藥的抗體雞尾酒療法是「奇迹的藥物」，認為效果令人難以置信。