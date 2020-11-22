遭CBS記者追擊　拜登：為何只有你經常喊問題？

宣布勝出美國總統選舉的拜登上周五（20日）在特拉華州與民主黨人開完會後，突然遭哥倫比亞廣播公司（CBS）記者埃里克森（Bo Erickson）大聲提問「如何讓老師在疫情期間重返學校」，拜登感到不滿並指摘對方：「為甚麼只有你經常呼喊問題？」不過埃里克森獲同行力撐，認為他只是做好記者本分。

拜登當日與副手賀錦麗、眾議院議長佩洛西和參議院少數黨領袖舒默，在特拉華州威爾明頓討論過渡工作。會議結果後，埃里克森大聲向拜登提問：「新冠炎肺工作小組指已安全讓小童返回學校，你會鼓勵教師工會合作，令老師重回校園嗎？」拜登沒有回應，冷淡地說：「為甚麼只有你經常呼喊問題？」

行內不少人士都支持埃里克森，美國廣播公司（ABC）有記者大讚他做得好，認為「呼喊」問題一事很有趣；有自由記者指埃里克森只是做記者分內事，與拜登團隊的記者不同。

值得一提的是，拜登與埃里克森不是首次針鋒相對，後者上月要求拜登回應其兒子亨特的電郵醜聞，當時拜登非常不滿，說：「我就知道你會問，我對此沒有回應。這又是一種抹黑行動，這正合你的口味、是你經常會問的問題。」

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