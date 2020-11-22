美宣布中東撤軍　轟炸機赴波斯灣懾敵

美國上周二（17日）宣布從阿富汗及伊拉克撤走部分兵力後，兩架戰略轟炸機上周六（21日）突然執行來回長程飛行任務，由本土直飛前往波斯灣，聲稱阻嚇侵略並使區內盟友及夥伴安心。外界相信這是美方對伊朗的武力展示，警告不要輕舉妄動。

追蹤軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots最先表示，兩架呼叫代號分別是WARBRD1及WARBRD2的B52H戰略轟炸機，當天由北達科他州邁諾特空軍基地出發，飛越大西洋後經直布羅陀進入地中海空域，之後一直向東飛，最後經以色列及約旦上空前往波斯灣。大約13小時後，該批戰略轟炸機沿着上述航線，飛返邁諾特空軍基地。

負責美軍在中東地區行動的中央司令部表示，這是一次臨時安排的不停站任務，展示美軍短時間在全球任何地方部署空中戰力的能力，並整合中央司令部的行動，協助維護區內穩定及安全。軍方指迅速調動兵力進出戰區，以把握、保持及發揮主動行動的能力，是阻嚇潛在侵略的關鍵，這類任務亦有助提升聯合部隊的整體戰備。

中央司令部表示，戰略轟炸機的機員在任務期間，與美軍其他軍機聯合行動，包括F15E戰鬥轟炸機、F16戰機、KC10及KC135空中加油機。司令部強調，美方不尋求衝突，但繼續做好準備應對全球任何突發事件，並承諾保護中東地區的航行自由。