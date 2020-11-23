不滿俄設限　美正式退出開放天空條約

美國國務院周日（22日）宣布，美方當天正式退出國際軍事透明機制《開放天空條約》，是特朗普政府任內第2條退出美俄有份參與的軍控條約。外界相信，美俄核不擴散最後支柱、明年2月屆滿的《新削減戰略武器條約》亦凶多吉少。

美國總統特朗普根據通報程序，半年前已宣布將退出《開放天空條約》；如今期限一到，美方正式退出該條1992年、由美俄及歐洲等35國簽署的條約。它用以檢查執行軍控協議的情況，並增加各成員國軍隊訊息的透明度。惟俄方被指限制對俄軍戰略重地、加里寧格勒州的無武裝偵察飛行，華府因此決定退出。

美國國務卿蓬佩奧周日在社交網表示，美方退出《開放天空條約》一事正式生效，又稱俄羅斯仍然不遵守對條約的責任，因此「美國退出只會更安全」；俄羅斯外交部暫未回應。

部分北約國家憂慮美國退出後，俄方將禁止他們執行同類型的偵察任務，導致無法掌握俄軍在接壤歐洲邊境的動向。惟美國國防部官員表示，美軍有意與缺乏先進衞星偵察能力的盟友及夥伴，分享部分美方憑衞星取得的情報及數據。

分析指，隨着美國先後退出《中程導彈條約》及《開放天空條約》，美俄在歐洲的軍事角力將升級，變相令區內軍事形勢不安全及不穩定。加上美俄未就是否延長涉及核武的《新削減戰略武器條約》達成共識，勢激化兩國軍備競賽。