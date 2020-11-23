餐廳外貨車爆炸後　槍手隨機開槍掃射2死2傷

美國內布拉斯加州貝爾維尤市的一間免下車外賣餐廳外，上周六（21日）晚有一輛裝有懷疑炸彈的貨車突然爆炸起火，有一名槍手隨即出現並隨機開槍，至少2死2傷，當局接報後派出特種部隊（SWAT）迅速趕往並包圍現場，警方拘捕1名23歲疑犯。他被控以一級謀殺及一級縱火罪。

據當地媒體報道，涉事貨車在當晚9時許起火，數分鐘後歹徒出現並開始隨意開槍，警方確認有多人受傷，已安排6輛急救車到場，情況嚴重的傷者已送院治療。有網絡片段顯示涉事車輛起火時有槍聲響起，其後消防撲滅火勢。

警方從涉事車輛上發現煙花和某些裝置，但暫時未能解釋貨車起火原因和與槍擊案的關係。事後警員將現場封鎖作調查。另有拆彈小組檢查有否更多爆炸裝置。

來自奧馬哈巿的男子席爾瓦（Roberto Carlos Silva Jr.）被捕，周日（22日）遭起訴，不准保釋。報道指，席爾瓦於事發數日前曾因擅自使用他人的該餐廳應用程式，分4次共購入57美元（約444港元）的炸熱狗及漢堡包。當警方拘捕他時，發現他管有3件軍火，他於上周四（19日）獲保釋。