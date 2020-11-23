大學生用紫外線照中世紀手稿　意外發現隱藏文字

手稿背後的文字用肉眼很難看到（左圖），但透過光譜系統隱約可見（右圖）。

美國紐約州有大學生透過大學一年級時在課堂上搭建紫外線螢光成像機，意外發現一本15世紀手稿背後隱藏文本，在紫外線照射下手稿後深色的法文草書隱約可見。有藝術收藏館館長表示，從未用過紫外線或成像系統為手稿進行測試，此項發現使學者可對同類書籍進行研究。

羅切斯特理工學院的學生利用成像系統，用相機發現隱藏的文字後，將其轉移到電腦以提高可讀性，其後將手稿交由歷史學家檢查，由他們確定文本及其含義。手稿是屬於曾任老師埃格（Otto F. Ege）的收藏本，由學院的藝術圖書館所有，但背後文字多年來一直沒有人發現。

埃格收集損壞或不完整的中世紀手稿，並將其出售或轉售給北美圖書館和收藏館。中世紀的羊皮紙很昂貴，人們會將舊皮上不用的文字刮去再重複使用，新寫的文字掩蓋原先的羊皮上，形成一頁夾有多層文字的情況。而遭抹去的文字表面是看不到，但透過光譜系統可以忽略上層文字，並將底層文字的痕迹顯現出來。

學生將會在2021年國際中世紀研究大會上分享研究結果，並計劃在明年的創意與創新節介紹該項發現。