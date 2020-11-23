美海軍少將訪台交流區域情報　7軍機現身南海

美國總統權力交接陷入停頓危機之際，一架美軍C37行政專機周日（22日）晚突然降落台北松山機場，多達7架美軍軍機同日現身巴士海峽及南海。英媒周一（23日）引述消息指，神秘訪客是美國海軍少將、印太司令部J2情報處處長史達曼，成為近年訪台的最高級美軍軍官之一，惟台方拒絕證實。有分析指，史達曼之行向台方索取亞太地區的情報，並向宣稱勝選美國總統的拜登及對方國安團隊簡報。

追蹤航班飛行數據網站顯示，C37行政專機從印太司令部所在的夏威夷起飛，經東北方向進入台灣上空。報道指，史達曼訪問團有8至10人，預計在台灣停留49小時於周二（24日）離開，期間視察美台情報資產，交流區域情報資訊及相關部署，全程由美國在台協會（AIT）陪同。為了加強印太戰略，美國亦同時派出軍情官員出訪菲律賓及新加坡。

台媒指，美台情報交流會議過去定期在兩地交替舉行，但沒有美軍將領抵台出席的先例。美國國防部轄下的國家安全局（NSA）派出軍職及文職人員，包括精通中文的華裔及美國人，分為陸軍、海軍、空軍及政經組，透過情報交流會議與台軍情報部門代表交流。美方通常要求台方提供兩岸、外島艦船出入紀錄及南海情報，但對台方的要求則較多保留。

台灣部分港口、雷達站裝設美軍自動識別系統；位於新竹的樂山長程預警雷達，更傳出有現役或退役美軍駐守的消息；屏東神鷗基地的台灣空軍P3C反潛機、S70C反潛直升機資料庫亦與美方合作，屬於雙方長期情報交流事項，並由美軍印太司令部主導。解放軍一架運8反潛機周一進入台灣西南防空識別區，台軍戰機升空戒備及廣播驅離，並出動防空導彈追蹤監視。

曾任AIT駐台北辦事處處長的包道格表示，如果確定是史達曼訪台，他認為將是史無前例。台灣的總統府表示，希望美台有更多的互動交流，促進雙方的夥伴合作關係，但拒絕透露美方官員身份。國防部亦不予評論，外交部以美台互信為由，拒絕透露詳情。行政院長蘇貞昌指美台關係愈來愈好，高級官員互動頻繁，準備好後會交代詳情。中國大陸外交部表示，堅決反對任何形式的美台官方往來及軍事聯繫，警告將根據形勢發展作出正當、必要反應。

台灣軍事專家亓樂義認為，美軍印太司令部高級軍官訪台一事，一方面反映雙方的情報交流更密切，另一方面是回應解放軍軍機頻頻擾台。另一軍事專家施孝瑋預測，美軍7架軍機現身巴士海峽及南海代表美方動作增加，台灣將作出更多配合，最終恐會自食其果，呼籲保持低調。輔英科技大學政治學教授蘇嘉宏稱，美台軍事合作更公開其實是恐懼累積的結果，憂慮一旦情況失控將兵凶戰危。