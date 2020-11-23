美國安顧問訪越南　促禁轉運華貨避免美關稅

美國國家安全顧問奧布賴恩上周四（19日）出發，展開一連6日的東南亞訪問，首先抵達越南河內，與該國多名領導人會晤。奧布賴恩受訪稱，已向越南總理阮春福表明，若要避免美國徵收關稅，必須遏制非法轉運中國出口商品，並購買更多美國武器裝備等商品。

奧布賴恩於上周五至周日（20至22日）到訪河內，慶祝美國與越南建交25周年，並致力推動「自由開放印度太平洋區域」的倡議。他分別與阮春福、越南外長范平明、防長吳春歷等人會晤，重申美國支持越南在國際安全的貢獻及對法治的尊重。奧布賴恩受訪稱，他向越南提出採購美國液化天然氣和軍備的要求，以減少對美國的貿易順差。

對於中國在南海採取「激進」行動，阻止越南取得離岸資源，包括捕魚及開採天然氣，奧布賴恩稱他們在會上深表關注。奧布賴恩指，越南有意與美國互相分享更多軍事情報，並獲得美國海岸防衞隊的裝備，加強保護海洋區域；美方或可在購買美國直升機上，向越南提供財政協助。

奧布賴恩又指，越南通常會小心處理與中國相關的公開聲明，跟這個鄰國保持良好關係，而其對抗北京的策略是透過東盟與其他區內國家合作。越南外交部暫未回應上述內容。奧布賴恩於周一（23日）轉往菲律賓訪問，討論兩國合作及該區對美國的重要性。