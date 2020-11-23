傳美列89華企與軍方有聯繫　禁購美商品　中方反對無端打壓

傳華府擬把中國商用飛機公司（上圖）及中國航空工業集團公司（下圖）列入與軍事活動有聯繫的企業清單。

英國傳媒周一（23日）報道，美國特朗普政府將宣布把89間中國航空、航天及其他領域的公司列入「與軍事活動有聯繫」的企業清單，限制涉事企業購買一系列美國商品和技術。中國外交部發言人趙立堅回應稱，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，並多次就此表明嚴正立場。

報道引述取得的清單指，名單由美國商務部擬訂，上榜企業包括中國商用飛機公司（COMAC）、中國航空工業集團公司（AVIC）及其10個相關實體。美國商務部未回應事件，英媒則指受限制的中國企業被列為「軍事最終用戶」，美國供應商如需向它們出口產品，必須先向華府申請許可。

趙立堅周一主持例行記者會時，被問及中方對上述報道有何評論。他表示，美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，將損害美國的國家利益和自身形象。他強調，中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守包括美國法律在內的各國法律法規；呼籲美方停止泛化國家安全概念、打壓外國企業的錯誤行為。