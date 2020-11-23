美國大選：女律師屢提陰謀論　特朗普割席

美國總統特朗普陣營向多個州份提出訴訟以推翻大選結果，惟律師團隊周日（22日）宣布，四處散播有關大選陰謀論的律師鮑威爾（Sidney Powell）並不代表特朗普陣營的立場，即日起革除她的特朗普律師團隊成員職務。

團隊在聲明指出，鮑威爾從事自己的法律工作，並非特朗普法律團隊的成員，亦不是特朗普的私人律師。惟特朗普曾於本月14日表明，鮑威爾是其私人律師朱利安尼率領的出色法律團隊成員之一。

鮑威爾日前在華盛頓共和黨全國委員會的記者會，散布沒有根據的「民族陰謀論」，表示特朗普未能連任是由於古巴、委內瑞拉等其他實行共產主義的國家，從中協助民主黨的拜登竊取選舉，盜取特朗普數百萬張選票，她強調特朗普以壓倒性優勢擊敗拜登。

另外，特朗普團隊周日向美國聯邦第三巡迴上訴法院提交上訴通知書，要求上訴聯邦法官上周六（21日）駁回在賓夕凡尼亞州的訴訟，並尋求加快周三（25日）的聽證會進度，在下月確定賓夕凡尼亞州的選舉結果前完成訴訟。

較早前，聯邦法官布蘭（Matthew Brann）在判詞指出，特朗普陣營提出牽強且無法律理據和猜測性的指控，企圖在沒有足夠證據下推翻選舉結果，難以令人信服。

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