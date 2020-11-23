新冠肺炎：紐約凍櫃停屍間　仍存放650遺體

美國爆發新冠肺炎疫情初期，紐約州是重災區。《華爾街日報》周日（22日）報道，紐約市自4月起使用冷凍貨櫃作臨時停屍間後，至今仍存放650具遺體，冷凍貨櫃則放在布魯克林海濱區，死者家屬因種種原因未有認領親人遺體。

報道指，紐約市首席法醫辦公室正聯絡約230名死者的家屬，但因家屬資料有待確認或不正確，或經濟上無法負擔葬禮開支，導致遺體遲遲未被認領。雖然市政府把埋葬費津貼增至1,700美元（約1.32萬港元），但與平均9,000美元（7.02萬港元）的費用相比差距一大截，而火葬平均費為6,500美元（約5.07萬港元）。

疫情死亡人數之多令法醫辦公室無法處理，該部門有15名職員負責法證調查，辨認死者身份，另有7人負責聯絡死者家屬，每天處理20宗死亡個案，但疫情令個案數字激增至每天200宗。此外，民眾致電查詢的次數由每天30次或40次增至1,000次，紐約市衞生部門調撥超過100人，協助法醫辦公室應對龐大的工作量。

法醫辦公室副負責人馬尼奧蒂斯（Dina Maniotis）表示，由9月中至11月中，紐約市存屍量由698具減至650具。辦公室發言人表示，在疫情正式宣告結束前，當地的長期儲存設施仍然運作。