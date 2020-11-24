美國大選：拜登將提名布林肯任國務卿　傳耶倫成首位女財長

美國民主黨的拜登周一（23日）獲總務管理局（GSA）局長墨菲確認可正式展開總統權力交接工作。拜登同日公布外交和國家安全政策團隊雛型，他表示外交及國家安全問題迫在眉睫，外交國安團隊將協助美國重奪國際首席地位、團結世界、應對全球面臨的最大挑戰，促進安全，繁榮和價值。

拜登表示，外交國安團隊人選具豐富經驗及外交成就、經得起危機考驗，其革新的思想將帶領美國迎接挑戰，並承諾每個美國人都能得到公平的機會。他將提名前副國務卿布林肯（Antony Blinken）任國務卿；而前國務卿克里（John Kerry）將出任總統氣候特使。美聯社消息指，拜登屬意由現年74歲的聯儲局前主席耶倫出任財長，若成事，她就成為美國歷來首個女財長。

曾長時間為拜登及前國務卿希拉妮擔任顧問的蘇利文（Jake Sullivan），將任國家安全顧問。預計布林肯和蘇利文將逐步摒棄現任總統特朗普的「美國優先」外交政策，重建美國與各區盟友的關係。

另外，在奧巴馬任總統的時期擔任中情局（CIA）副局長及副國家安全顧問的海恩斯（Avril Haines），或成為美國首位女性擔任國家情報總監。她是美國首位CIA女副局長，離開政府後到哥倫比亞大學任職。

而古巴裔律師馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）獲提名為國土安全部長。他在奧巴馬政府領導國土安全部轄下公民及移民服務局，執行有「夢想者計劃」之稱的「幼年抵美暫緩遣返計劃」（DACA）。若最終成事，馬約爾卡斯將成美國首位掌管國土安全部的拉美裔移民。

另外，拜登打算提名黑人女性、奧巴馬時期的非洲事務助理國務卿托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）出任駐聯合國大使。

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