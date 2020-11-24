美國大選︰總務局啟動權力交接　特朗普指局長受恐嚇

美國總統選舉點票爭議延宕3周後，總務管理局（GSA）局長墨菲終於在周一（23日）致函宣稱勝選的拜登，確認正式展開權力交接。總統特朗普仍拒絕承認落敗，揚言繼續司法訴訟，又指墨菲受到騷擾、恐嚇及欺凌。

在信中的上款，墨菲以「先生」（Mr）而非「候任總統」（President-elect）稱呼拜登。她表示，啟動權力交接是根據事實及法律所作出的個人決定，沒有直接、間接受到白宮或GSA的內部壓力。她強調，沒有收到延遲權力交接的指示，但曾收到針對本人、家人及職員的恐嚇。

墨菲指出，GSA無法解決法律或點票爭議，選舉認證程序需交由法庭裁決；GSA亦沒有選擇或確認總統選舉當選人的權力，憲法已有關於選舉程序的詳細條文，決定當選人誰屬。根據法例規定，GSA將在下月11日前提供630萬美元（約4914萬港元）的過渡經費，並批准另一筆100萬美元（約780萬港元）經費。國防部證實，交接工作組將與拜登及賀錦麗團隊聯絡，負責有秩序移交權力。

拜登團隊發言人稱，GSA已確認拜登及副手賀錦麗為當選人，並提供資源及必要協助，讓權力和平及順利交接。拜登提名前副國務卿布林肯出掌國務院，以前國務卿克里為總統氣候特使。

特朗普在社交網發文感謝墨菲對國家堅定不移的忠誠，他稱︰「她曾受騷擾及威嚇。我不想見到這些情況發生在她、她的家人及GSA職員。」他其後表示，永遠不會向虛假選票及有舞弊之嫌的點票系統Dominion認輸。密歇根州檢票委員會前日確認拜登勝出及全取16張選舉人票，拜登現時有306張選舉人票，較特朗普多出74張。

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