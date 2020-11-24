美國大選：拜登施政方針　擬推翻特朗普多項政策

美國總統當選人拜登周一（23日）獲總務管理局（GSA）局長墨菲確認可正式展開總統權力交接工作，外界關注拜登公布的外交國安團隊的施政方針，預計重返國際氣候協定、放寬移民政策、建立多邊外交及抗衡潛在國際威脅，將成關鍵目標。

面對氣候變化問題，拜登任命前國務卿克里（John Kerry）、擔任總統氣候特使的新職位；並承諾重返《巴黎氣候協定》，處理緊急氣候危機。克里表示溫室效應、海平面上升，導致大規模流離失所、政治動盪及糧食短缺，構成國家安全威脅，將領導國際積極應對氣候變化。

獲提名出任財長的耶倫（Janet Yellen）同為氣候行動倡導者，她表示會着手改變公共政策，考慮徵收碳稅以應對氣候變化。針對經濟復甦，預料會推行財政刺激措施，加速恢復新冠疫情帶來的經濟破壞，並主張保持低利率以支持就業。

於移民政策方面，首位拉美裔移民獲提名為國土安全部長、古巴裔律師馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）將率領應對國土安全問題。馬約爾卡斯擬停止特朗普的美墨邊境牆工作，結束邊境家庭分離現象；並與地方、州、聯邦政府合作，執行移民法律、維護網絡空間安全和災難應對，監督國土安全及恐怖主義。

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