美威懾中俄　隱形戰機超音速空投核彈

為抗衡中國及俄羅斯，美國繼續完善戰略核力量，桑迪亞國家實驗室公開影片，顯示F35A隱形戰機超音速飛行期間，投放一枚未搭載核戰鬥部的B61-12型核彈。測試展示這款核武延壽後，與美軍最新戰機兼容，確保為美方及盟友提供有效核威懾。

桑迪亞國家實驗室上周四（19日）表示，是次測試今年8月25日在內華達州托諾帕測試場舉行，一架超音速飛行的F35A在10,500呎高度，從內置彈艙向地面指定目標區域，投放包含非核組件及模擬核組件的B61-12型核彈，42秒後擊中地面。該款核武今年3月及7月，分別完成與F15E戰鬥轟炸機及B2隱形戰略轟炸機的兼容測試。

與其他戰機不同，F35A以內置方式掛載核彈。桑迪亞國家實驗室指出，今次測試是首次展示B61-12型核彈，從戰機內置彈艙及在戰機超音速飛行時投放，以及首次測試運用兩者之間的全部系統，包括機械、電子、通訊及投放。實驗室形容，連串測試展示B61-12型核彈對美國的核威懾而言，擁有較大的兼容性及更廣泛的通用性。

資料顯示，B61-12型核彈的爆炸當量可以調節，分別是300噸、1,500噸、1萬噸及5萬噸，以達到不同的打擊效果，圓機率誤差約30米，預計2022年至2024年開始交付供美國及北約的戰機掛載。它裝有旋轉火箭發動機，提高投放後下落的穩定性。