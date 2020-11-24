新冠疫情：醫生建議疾控中心公開疫苗副作用

美國政府早前宣布最快下月分派新冠疫苗，有美國醫學會的醫生周一（23日）與美國疾病控制及預防中心（CDC）專家開會時，認為CDC應該提醒公眾有關疫苗或可能出現的副作用。

美國醫學會醫生弗里豪弗（Sandra Fryhofer）表示，藥廠輝瑞和莫德納要求患者接種兩劑疫苗，她擔心如果患者接種第一劑後出現潛在的不良副作用後，可能拒絕接種第二劑，因此必須讓患者知道須接種疫苗，雖然過程會感到不適，但依然要注射第二劑。

上述兩間公司早已表示，其研發的疫苗可能會令市民出現類似新冠肺炎的輕微症狀，例如肌肉痛、頭痛、感冒等，有參與者曾指因為不舒服而避開第二劑。來自明尼蘇達州的護士建議，官員和製藥商可以用更積極的字眼講述副作用，例如以「出現反應」代替「不良效果」，因為這些都是免疫反應，應該讓公眾明白是正常。

另一邊廂，俄羅斯直接投資基金周二（24日）表示，俄國疫苗史普尼克V（Sputnik V）42天後的第2次中期數據顯示，有效性超過95%，試驗期間沒有出現非預期的副作用，只有部分志願者接種後出現短期不良反應，例如接種位置疼痛及類似流感的症狀。