500年洞穴壁畫　原住民用迷幻植物最早證據

一個由英國及美國學者組成的團隊，近日研究加州有近500年歷史的洞穴壁畫，發現壁畫圖案內有曼陀羅花汁液成份，當中含類似有鎮靜作用的莨菪鹼和阿托品，認為這是北美洲原住民使用「迷幻植物」的最早證據。

文獻記載，北美洲原住民有咀嚼含鎮靜成份煙草植物，以達到止痛、甚至是用來在宗教儀式上產生迷幻感覺的習慣，但這習慣從何時開始一直未知。英國中蘭開夏郡大學考古學者羅賓遜（David Robinson）和團隊，研究加州南部貝克斯菲爾德一個洞穴的壁畫。該洞穴於1995年發現，是北美原住民丘馬什人（Chumash）在1530至1890年間曾居住。考古學家在洞內除發現箭桿調較器和動物遺骸外，亦在洞穴距地面1米多的天花上，發現多幅似是描繪曼陀羅花的「風車」圖案。

羅賓遜與團隊採集這些圖案樣本研究，嘗試從中尋找古人類的DNA不果，轉而以電子顯微鏡掃描樣本，結果發現當中有經咀嚼後的煙草類植物纖維結塊，深入分析後發現，其中15個結塊含有莨菪鹼和阿托品一類的生物鹼。

團隊認為，當時住在洞穴的丘馬什人可能以經咀嚼的曼陀羅花繪畫，亦可能是在洞穴內舉行某些宗教或驅邪儀式，讓參與者經歷迷幻的超自然狀態。有關研究結果周一（23日）刊於《美國國家科學院院刊》網上版。