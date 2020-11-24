美國大選：受兩黨壓力　拜登或沿用特朗普對華政策

拜登公布內閣國安團隊名單，對華政策備受矚目。美國《紐約時報》分析指，特朗普在任期最後階段增加對台軍售，並揚言加強美台經濟合作，多方面強化雙邊關係。拜登上任後面對民主黨及共和黨壓力，可能沿襲特朗普的做法，但不會擺出好鬥姿態。

智庫美國戰略與國際研究中心中國權力項目主任葛萊儀認為，假如北京持續對台灣施加軍事及經濟壓力，拜登將不會坐視不理。惟葛萊儀預計，拜登的做法將較特朗普和緩，不會刻意在台灣問題上製造摩擦。上海復旦大學美國研究中心副主任信強認為，拜登執政後不會逆轉美國對台政策，北京一直十分關注特朗普、拜登的外交戰略及戰術。他憂慮，一旦台灣問題釀成危機或觸發兩岸軍事衝突，北京將被迫採取行動。

台灣的外交部發言人歐江安周二（24日）表示，美國總統選舉結果大致底定後，外交部及駐美代表處持續透過各種適當方式，與拜登團隊保持順暢溝通；台方與美國兩大政黨保持密切互動，將持續扮演美國可靠、重要的夥伴，有信心與美方持續深化在各領域層次的合作。

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