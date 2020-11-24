食客消費7美元　打賞3000美元助餐廳度難關

林格（左圖中）在Facebook上載食客打賞大額小費的收據（右圖）。

美國俄亥俄州克利夫蘭一家餐廳因應疫情，在感恩節來臨前要第二度關門，周日（22日）是餐廳最後一日營業。一名食客當日只點了一瓶啤酒，消費僅7.02美元（約54港元），卻打賞3,000美元（約2.3萬港元）小費，讓餐廳老闆與員工分享共度時艱，令老闆感動不已。

林格（Brendan Ring）的爵士樂餐廳開業55年，近期生意因為疫情大受打擊，但他仍堅持下去。由於擔心即將到來的感恩節，會有太多人聚集令疫情擴散，林格寧願在做完周日的生意後自願暫停營業。當日中午一名男食客點了一瓶啤酒，用信用卡埋單後離去。林格看一下收據，起初見到小費一欄寫了300美元，以為食客寫錯，遂戴上眼鏡看清楚，豈料發現所寫銀碼竟是3,000美元。

林格連忙追上前問清楚食客，對方回答說沒寫錯，並指希望他可與餐廳內4名員工分享，臨別時更稱會在餐廳重開時再來光顧。林格事後在Facebook上載巨額小費收據的照片，稱與員工由衷感謝食客這令人難以置信的善意，不少網民亦留言大讚食客的舉動窩心。