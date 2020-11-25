中國英文官媒半年斥近204萬美元　在外媒刊宣傳文章

美國新聞網站The Daily Caller周日（22日）引述美國司法部文件報道，中國官方英文報紙《中國日報》（China Daily）於過去半年，共向外國17間印刷公司、報章及雜誌，花費接近204萬美元（約1,591萬港元），在上述傳媒刊登宣傳中國的文章。

根據美國的《外國代理登記法》（FARA），為外國在美從事游說或公關活動的實體，必須在司法部註冊並定期更新，亦要披露預算和支出等。報道引述文件指出，《中國日報》於過去半年曾向美國《華爾街日報》、《洛杉磯時報》、雜誌《外交政策》、英國《金融時報》及加拿大《環球郵報》支付廣告費，亦向多間公司支付印刷費。

眾多外國報章及雜誌之中，《中國日報》支付《洛杉磯時報》廣告金額最多，達34萬美元（約265萬港元）。有美國傳媒翻查過去出版的《洛杉磯時報》，發現該報今年7月曾刊登8頁文章，內容是描述中國經濟及商業的美好前景，推動中美繼續保持良好關係，但未有提及新冠肺炎疫情。華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）憂慮，美國會有讀者不能意識有關文章是中方宣傳稿，又指美國新聞企業難以抗拒中國帶來的可觀廣告收入。