美國大選：國安團隊亮相　拜登望獲迅速確認

美國民主黨總統候選人拜登周二（24日）在特拉華州威爾明頓正式介紹內閣及國安團隊部分人選，其中前副國務卿布林肯（Antony Blinken）將任國務卿。外間相信，拜登沿用前總統奧巴馬政府班底，代表新政府正轉變總統特朗普的「美國優先」政策，重返全球舞台。

拜登在介紹活動上說：「這團隊反映一個事實，那就是美國回來了，準備領導世界，而非退縮。」對於獲得正式展開政權交接，拜登表示高興，期望內閣人選可獲迅速確認程序。他又指美國會在太平洋及大西洋，扮演全球領導角色，並會在亞太地區強化與盟友的關係，但重申不會介入不必要軍事衝突當中。

至於布林肯在發言時，亦強調與盟友合作的必要性：「我們不能獨自解決世界所有問題，需要與其他國家合作，需要他們的合作，也需要他們的夥伴關係。」

除布林肯外，前中情局（CIA）副局長及副國家安全顧問海恩斯（Avril Haines）亦被提名，將成為首位女性擔任國家情報總監。而前國務卿克里（John Kerry）及蘇利文（Jake Sullivan）則出任總統氣候特使及國家安全顧問；兩人職位毋須經國會參議院確認。

然而，共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）日前批評，拜登國安團隊會把特朗普政府過去4年針對北京，所取得的進展都倒退回去：「拜登現時周圍都是擁抱熊貓派（panda huggers），這只會加強他對中國態度軟化的本能。」

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