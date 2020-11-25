新冠肺炎：CDC或縮短14天隔離期　須檢測證無感染

美國的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，但疾病控制及預防中心（CDC）周二（24日）表示，考慮縮短14日隔離檢疫期，指有證據顯示若民眾在隔離期間接受檢測，加上較短的隔離期已經足夠。美國感恩節假期將至，機場上周末已有超過300萬旅客量，CDC呼籲民眾留在家中，避免單日確診再創新高。

報道引述一名高級衞生官員指，當局現正評估證據，在隔離期間檢測是否可令隔離日數縮短。《華盛頓郵報》引述CDC官員指，當事人要提供檢測證明沒感染的結果，新隔離期可能是7至10日。另外，食品及藥物管理局（FDA）局長哈恩指，當局會花數日考慮是否向輝瑞藥廠批出疫苗授權許可，預計在下月10日的諮詢委員會中，討論該疫苗的臨床數據及表決。

加州洛杉磯縣已通過居家令，但仍未正式實施，另否決讓餐廳繼續供應室外堂食，當地周三（25日）起禁止所有堂食。紐約市長白思豪表示，會觀察未來一至兩周的疫情，不排除會收緊防疫措施，包括關閉食肆及健身中心。他稱有計劃復課，但需要做更多檢測。

美國過去一日接近2,100人病歿，住院患者達8.8萬人再創新高，專家憂慮國民會趁感恩節假期外出令疫情惡化。保險比較網站Squaremouth指，數據顯示為感恩節假期購買國內旅遊保險，比去年同期大增170%；而准在兩日前取消行程、能獲75%退款的「以任何原因取消」之保險，費用比一般貴40%。