猶他沙漠驚現神秘金屬巨柱　惹外星人出沒疑雲

美國猶他州公共安全部（UDPS）的工作人員，日前駕駛直升機到偏遠沙漠地區點算野生大角羊數目時，發現一支3米高神秘金屬巨柱矗立地上，猶如荷里活科幻電影《2001太空漫遊》的經典場景，惹來外星人出沒疑雲。不過有人推測，那只是藝術家的作品。

UDPS周一（23日）在Facebook發文及上載短片，指空勤部人員哈欽斯（Bret Hutchings﹚上周三（18日）駕直升機，載着猶他州野生動物資源部的官員及生物學家點算大角羊數目。期間一名生物學家發現沙漠山坳中屹立着一支巨型金屬柱，與四周的紅色岩石形成強烈對比。

團隊在附近盤旋觀察一輪後，決定降落看個究竟。他們發現該支以鋼或其他金屬製成的正長方體柱子，差不多有兩個成人般高，柱子一部分埋在地底。團隊對金屬柱何以出現在沙漠感奇怪，由於金屬柱與電影《2001太空漫遊》的經典場景頗相似，有團員認為可能是影迷的傑作。也有人猜測是否外星人出沒，並開玩笑說如果他們其中一人突然消失，其他人要立即逃跑。不過哈欽斯則認為，金屬柱似是人為製造，而非從天而降，可能是某種前衞裝置藝術作品。

由於神秘金屬柱位於岩石較多和較少道路前往的偏遠地區，部門擔心公開詳細資料後會有人慕名而至探驗引致意外，因此未有透露明確位置。