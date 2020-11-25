加州囚犯騙取失業金　2萬人獲批共1.4億美元

美國加州就業發展部自今年3月疫情爆發以來，收到州內超過1,640萬人申請失業救濟金，一度積壓超過160萬份申請。惟加州及聯邦檢察官周二（24日）揭露，由於就業發展部疏忽處理失業救濟金申請，導致出現巨大漏洞，批出超過1.4億美元（約11億港元）款項，給至少2萬名不合資格領取的囚犯，當中包括美國連環殺人犯謝爾曼廷（Wesley Shermantine）、多名強姦犯、性騷擾兒童者、人販子和其他暴力罪犯。

薩克拉門托縣地方檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）表示，加州就業發展部由3月到8月提交的申請名單中，列出超過3.5萬名囚犯名字，其中超過2萬人獲發失業金，並有133名死囚提出至少158頂申領，導致批出超過42萬美元（約326萬港元）。

涉案囚犯包括因殺孕妻而被判死的彼得遜（Scott Peterson）、2013年在洛杉磯謀殺8歲男童而判死的阿吉雷（Isauro Aguirre）等。檢方通過監聽囚犯的監獄電話錄音得悉有關欺詐失業金計劃，通常會有囚犯的朋友或家人參與及從中受益，部分囚犯會使用真名申領失業金，亦有人會使用「便便的褲子（poopy britches）」等假名，或偽造社會安全號碼。

舒伯特指出，就業發展部批出失業金時，未有仔細核對申請名單及囚犯名單，目前州內聖馬特奧縣已有22人被指控騙取失業金，但在正式控罪前，當局仍需向有關人士發放失業金。

鑑於加州囚犯騙取失業金問題嚴重，9個縣的地方檢察官周一（23日）聯署要求州長紐瑟姆出面干預，對方已下令緊急服務辦公室成立一個特別工作組，協助檢察官調查及究責。