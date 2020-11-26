阿根廷球王馬納當拿逝世　終年60歲

阿根廷一代球王馬納當拿，周三（25日）在位於虎鎮的家中逝世，終年60歲。馬納當拿曾經酗酒吸毒，本月初因腦部有血塊，曾接受開腦手術。後來手術成功，本月中回家休養，豈料在周三便傳出他的死訊。

馬納當拿是阿根廷最著名的球王，有「上帝」暱稱，一生極富爭議性。他1976年出道便代表國家隊作賽，於1986年憑藉一己之力率領阿根廷，第2次獲得世界盃冠軍，當年他在半準決賽對英格蘭時使出「上帝之手」，犯規用手攻入世界盃史上最爭議性的一球，亦成為他一生最傳奇的一幕；其後他於同一場「一個扭六個」射入世紀金球，亦成為經典。

馬納當拿曾效力阿根廷小保加、西班牙班霸巴塞隆拿及意大利拿玻里等勁旅，至1997年掛靴。其後他展開執教生涯，更曾於2008至2010年執教阿根廷國家隊，惟成績平平，更曾爆出吸食毒品醜聞。

馬納當拿驟然離世，震盪足球界甚至全世界，現役阿根廷球王美斯、巴西名宿比利及葡萄牙巨星C朗紛紛作出悼念。

比利表示因失去了一位好朋友而難過，但渴望有一天在天國與馬納當拿重聚：「令人傷心的消息，我失去一位出色的朋友，而世界亦失去一位傳奇。千言萬語訴不盡，但目前望神能眷顧他的家人，給他們力量。」並稱：「終有一日，我祈望我們可以在天上重逢，一起踢球。」

至於C朗則在社交網貼上與馬納當拿的黑白合照：「今日我告別了這位好友，而世界亦與這位永恒的奇才道別。」「他走得太快了，留下來的遺產則是無窮的，也永遠不會被替代。安息吧！你將永遠不會被忘記。」

美斯深表難過，他在個人IG留言：「對於所有阿根廷人和足球界來說，這是非常難過的一天。他離開了我們但沒有離開，因為迭戈是永恆的。我將所有美好的時光都與他同住，我想藉此機會向他的所有家人和朋友表示慰問。RIP」