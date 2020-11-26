前國安顧問博爾頓：即使拜登執政　亦難對華軟弱

美國前副總統拜登入主白宮幾已成定局，前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）接受日媒專訪時表示，即使拜登執政，也很難採取軟弱的對華政策。

曾當過特朗普政府白宮國家安全顧問的博爾頓接受日本《產經新聞》專訪時表示，拜登提外前副國務卿布林肯（Antony J. Blinken）在新政府擔任國務卿，外界會認為拜登政府的外交政策將與奧巴馬政府時期一樣；可是比起當時，世界已急遽產生變化，尤其是對於中國的政策，拜登政府要重返奧巴馬政府時期的政策相當困難。

被記者問到「拜登的對中態度是否會比特朗普政府軟弱」時，博爾頓表示，假如特朗普獲勝的話，特朗普有可能為了達成大型貿易的協議，而對中態度軟化作為交換；而拜登雖可能「本能地」沿襲奧巴馬政府時期的政策，但相較於以往，現在美國對中國持非常否定的態度，如果拜登採取軟弱的對中路線的話，可能會受到嚴厲的批評。

博爾頓又指，對美國而言，中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國家的問題是要優先處理的事，而這些國家亦可能在美國政權輪替期設法爭取主導權。譬如在亞洲地區，北韓或許會考慮進行彈道導彈實驗或軍事演習；中國可能在東海、南海、東南亞與印度的邊境企圖耍些手段，因華府在意的是其他的事，所以北韓、中國容易得逞，這樣是很危險的。

博爾頓建議日本首相菅義偉訪美，與拜登直接會談，商討有關中國、北韓的問題。他指日本前首相安倍晉三與特朗普建立了良好的友誼，相信菅義偉也能與拜登建立良好的關係。

對於現任美國總統特朗普到目前仍然不承認敗選，並主張選舉有不公正的情況，博爾頓認為：「距離投票日已過了3周，特朗普幾乎每一場訴訟都敗訴，又提不出有組織性的不當操作證據，其主張沒有事實可以佐證。每個人都不願認輸，但有必要找一個階段面對現實。」

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