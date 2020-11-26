孟晚舟引渡案聆訊繼續　辯方質疑騎警不知要立即拘捕孟晚舟

中國科企華為太子女孟晚舟引渡案聆訊，周三（24日）繼續在加拿大卑詩省最高法院展開聆訊，加拿大皇家騎警（RCMP）格拉夫（Janice Vander Graaf）接受盤問。孟晚舟律師團隊繼續嘗試在證人供詞中找出不當之處，藉此證明加拿大及美國當局在拘捕其當事人時濫用程序，質疑格拉夫並不知道要在孟晚舟到達溫哥華國際機場時要「立即」逮捕她。

格拉夫負責監督一個對孟晚舟行使臨時拘捕令的RCMP團隊，她接受加拿大政府代表律師盤問時表示，在與加拿大邊境服務局（CBSA）開會討論逮捕孟晚舟的事宜之前，已經得悉美方對孟晚舟的指控。該指控形容孟晚舟犯下「國際詐騙」罪行，但她記不起有否在會上向CBSA透露。她又指，RCMP和CBSA沒有討論過分享有關孟晚舟的資料，她也沒有要求過取得孟晚舟電子器材的密碼，她和RCMP也沒有要求取得CBSA對孟晚舟進行入境審查時所取得的資料。

孟晚舟在被RCMP拘捕之前，CBSA曾問她3小時；對於拘捕令列明要「立即」逮捕孟晚舟，格拉夫稱她認為「立即」是指「在可以實行之時及早進行」之意，而RCMP會在CBSA完成對孟晚舟的工作之後就逮捕她，但並不關心CBSA要花多少時間對孟晚舟進行入境審查。

CBSA之前表示，曾經把收集得來的孟晚舟器材密碼和序號錯手交給了RCMP，格拉夫在庭上稱，她的下屬達利沃爾（Gurvinder Dhaliwal）曾問過她要如何處置密碼和序號，她就回答說「取得了就取得了」，不能當沒有取過。她並叫達利沃爾記下那些密碼和號碼，並解釋RCMP如何得到這些資料。

格拉夫之後稱，達利沃爾曾經告訴她，現已退休的RCMP高級警長張本（Ben Chang）把孟晚舟器材的序號傳給了美國聯邦調查局（FBI），但她在看過達利沃爾與張本聯絡的相關電郵之後，認為張本沒有傳過任何相關的資料給FBI，RCMP亦沒有與FBI協調要從孟晚舟身上取得資料。

輪到孟晚舟的代表律師芬頓（Scott Fenton ）盤問格拉夫的時候，芬頓指出，格拉夫是在孟晚舟抵達加拿大溫哥華國際機場之前一刻才閱讀拘捕令，質疑格拉夫並沒有為意要「立即」逮捕孟晚舟。格拉夫則回答，已記不起是在何時知道要「立即」逮捕孟晚舟，又稱「可能」是有人曾經告訴她。芬頓之後追問格拉夫，當她知道達利沃爾是在孟晚舟被捕幾日後才看過拘捕令時，是否感到震驚，格拉夫起初回答沒有，但在追問下，格拉夫則改口說，這事可以調查一下。

芬頓又質疑，RCMP可以在飛機上就將孟晚舟逮捕，格拉夫則反駁稱，考慮到安全問題並沒有這樣做，但芬頓指出，沒有證據顯示孟晚舟會所出暴力行為，質疑格拉夫是在誇大。

芬頓又談到何謂「立即」逮捕孟晚舟的問題，他稱，若那是指等CBSA完成對孟晚舟的審查工作之後即時逮捕孟晚舟，那可以是「兩天之後」，格拉夫最終同意了這個講法。芬頓亦質疑，RCMP故意叫CBSA別告訴孟晚舟有關拘捕令的事，以確定她會在沒有律師的陪同下回答問題，格拉夫表示自己並不知道這方面的事，同時不認為有這樣的事發生。

有關聆訊會在周五（26日）繼續。