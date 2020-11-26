美國大選：特朗普再斥舞弊　拜登指大選結果應獲尊重

美國總統選舉的結果幾已塵埃落定，但總統特朗普周三（25日）仍向支持者表示，大選受人操弄，民主黨的拜登才能勝選，因此必須推翻大選結果。另一方面，拜登則表示美國人不會容忍大選結果不被尊重。

特朗普原定周三前往賓夕凡尼亞州葛底斯堡（Gettysburg），與私人律師朱利安尼共同舉行指控選舉舞弊的活動，但因競選顧問艾普斯汀（Boris Epshteyn）確診感染新冠肺炎，特朗普取消了行程。但他仍透過電話，向賓夕凡尼亞州的共和黨支持者們說：「我們必須推翻這場大選。這場選舉有舞弊行為。」又重申自己在今次大選中大勝。

同日，拜登在特拉華州的家鄉發表感恩節前夕的演說，指美國的民主「受到考試」，他說：「（美國人）擁有全面、自由和公平的選舉，而我們要尊重結果，本國的人民和法律不會容忍其他事情發生。」這言論被指是衝着特朗普拒絕接受選舉結果而發表。

另一方面，報道指美國國務院已透過內部電郵，通知職員過渡程序已經開始，國務院內部已指派小組支援，與明年上任的拜登的新政府作交接。

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