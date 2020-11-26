美國大選：傳拜登擬任命前國安顧問多尼倫為CIA局長

美國民主黨的拜登已獲確認可正式展開總統權力交接工作，外界關注其未來的政府班子人選。美國政治新聞網站Politico周三（25日）引述兩名知情人士指，拜登正考慮任命前總統奧巴馬的國家安全顧問多尼倫（Tom Donilon），為中央情報局（CIA）局長。

報道指，多尼倫在前總統卡特、克林頓和奧巴馬的政府曾擔任不同職位，亦與拜登認識多年。他有法律、商業及政治背景，亦是奧巴馬時期「重返亞太」政策的主要建構者之一。

除了多尼倫，奧巴馬時期的CIA副局長及署理局長莫雷爾（Michael Morell）亦是大熱人選之一。莫雷爾與多尼倫同在國安領域經驗豐富，但他曾被指為CIA使用酷刑辯護，可能會遭到有影響力的民主黨參議員反對。另一可能人選是奧巴馬時期的國土安全部部長約翰遜（Jeh Johnson），他曾任聯邦檢察官及國防部法律總顧問，並曾嘗試推動關閉關塔那摩灣監獄失敗。

另有報道指，拜登最快下周公布經濟團隊人選，或選擇前聯儲局副主席弗格森（Roger Ferguson）出掌國家經濟委員會；美國商品期貨交易委員會（CFTC）前主席亨斯勒（Gary Gensler）或擔任副財長一職；美國運通前行政總裁切諾爾特（Kenneth Chenault）亦可能成為經濟團隊要員。早前報道指，聯儲局前主席耶倫有望成為美國首位女財長。

美國大選 全球焦點