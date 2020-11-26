新冠肺炎：全球確診6000萬宗　歐洲回落美洲上升

全球新冠肺炎疫情持續，截至周四（26日）全球累計確診超過6035萬宗，死亡病例達142萬。世界衞生組織表示，全球過去一周錄得超過400萬宗新增病例，歐洲新增個案有回落，美洲的感染和死亡個案仍持續上升。

數據顯示，全球疫情擴散速率加快，累計確診數僅用17日就從5000萬增至6000萬宗。歐洲封城措施初見成效，感染增速開始下降，但當局擔心聖誕節或再爆發疫情。拉丁美洲整體疫情為各洲之最，佔全球21%感疫個案和31%死亡個案。

疫情最嚴重的美國，不足一周錄得100萬宗新增個案，累計確診超過1250萬宗，逾26萬人病歿。印度有逾920萬人確診，位居全球第二，死亡個案超過13.4萬，過去一周日增4.4萬宗確診，相對於9月中日增近10萬的高峰，疫情已稍有放緩。巴西過去一周增至累計逾600萬確診，死亡人數突破17萬，為全球最多。

疫苗方面，加拿大政府訂購至少1.94億劑疫苗，遠超3800萬人口，即每人平均可分派5劑，疫苗庫存或將達至4.14億劑。巴拿馬政府亦宣布，與美國輝瑞藥廠和德國BioNTech藥廠簽訂合約，訂購300萬劑疫苗，料獲批後可於2021年分發。