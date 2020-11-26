總統子斥華為5G涉間諜活動　中方提嚴正交涉

巴西總統博爾索納羅兒子、國會議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）周一（23日）在網上指控中國科技巨企華為的5G技術，屬中方的間諜活動，其後刪去有關言論。中國駐巴西大使館周三（25日）批評，指控毫無事實根據，損害兩國情誼，已提出嚴正交涉。

愛德華多在社交平台Twitter上指，巴西政府參與由美國主導的「潔淨網絡」（Clean Network），是為制衡民主的敵人如中共；又指該聯盟將保護參與國人民和企業的私人資訊免遭入侵。但他之後刪除貼文。

中國駐巴西大使館回應愛德華多針對中國的言論，斥他是要配合美國濫用國家安全概念抹黑中方，破壞兩國友好關係；中國一直支持巴西，並在新冠肺炎疫情爆發以來，向後者提供資源及經驗，因此奉勸巴西不要追隨美國，否則後果自負。

巴西通訊部長法里亞（Fábio Faria）被問到，該國是否如愛德華多所說，為防止中方間諜行為而加入「潔淨網絡」，他僅僅叫記者詢問愛德華多本人。巴西電訊商早前已開始試用華為的5G設備，但稱傾向希望有更多選擇。