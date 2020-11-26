美國大選：賓夕凡尼亞州共和黨提訴　法院叫停認證選舉結果

美國賓夕凡尼亞州周二（24日）確認，民主黨的拜登在該州擊敗總統特朗普，共和黨不服提出訴訟。當地法院周三（25日）頒令叫停進一步認證選舉結果，並在周五（27日）舉行聽證會。州政府立即提出上訴指該命令「並無理據」，法院遂押後聽證會，等待最高法院決定。

該州多名選民及參選人包括眾議員凱利（Mike Kelly）入稟，控告州政府、州議會、州務卿博克瓦爾（Kathy Boockvar）及州長沃爾夫（Tom Wolf），指其對郵寄投票的寬限屬違憲。共和黨籍法官麥卡洛（Patricia McCullough）因而頒令，暫停認證選舉結果。

民主黨籍的總檢察長夏皮羅（Josh Shapiro）形容，在過去250年以來，都未曾發生法院干預已確認勝出候選人的選舉結果，今次是首例，但強調法院的命令並不會影響拜登勝選。

該州民主黨的代表律師萊文（Cliff Levine）指舉行聽證會很常見，但在選舉案件中則是極不尋常且不當；斥責共和黨只想令民主黨的郵寄選票作廢，形容事情荒誕。若共和黨一方勝訴，或可令全數260萬張郵寄選票無效，其中4分之3是由民主黨選民投下。

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