美轟炸機外掛導彈　增強火力針對中俄

美國近期高調向中國及俄羅斯展示軍力，繼公開隱形戰機投放核彈的畫面後，周二（24日）宣布B1B超音速轟炸機首次完成外部掛載巡航導彈的飛行測試，意味這款轟炸機日後掛載的巡航導彈數量可增至36枚，同時為外部掛載高超音速武器鋪路。

美國空軍全球打擊司令部表示，一架B1B上周五（20日）外部掛載一枚AGM-158聯合空對地距外導彈（JASSM），在加州愛德華空軍基地上空展開飛行測試，而導彈掛載的位置原本掛載先進瞄準吊艙。這次掛載武器飛行測試去年開始準備，包括改裝內置彈艙，目的是展示該款轟炸機經改裝後，可以在內部及外部掛載大型武器。

B1B服役初期參與核打擊任務，可以在內部及外部掛載配備核彈頭的AGM-86B空射巡航導彈。美軍1994年改為安排這款轟炸機執行使用常規武器的任務，2007年起根據與俄羅斯簽署的《削減戰略武器條約》，改裝轟炸機至無法掛載核導彈。美軍強調B1B恢復外部掛載武器的能力仍符合《新削減戰略武器條約》，只能使用常規武器。

美軍指為了使B1B適用於未來的衝突，關鍵在於把部分該型號、狀態最好的轟炸機配備高超音速武器，因此今次測試為軍方的全球精確火力能力邁出重要一步，同時繼續維持對競爭對手的軍事優勢，目標是部分小量B1B經改裝後，在西太平洋及北大西洋對付敵人。不過，今次測試不影響空軍提出的2021年把17架B1B退役計劃。

軍事網站The War Zone指出，一旦相關測試驗證成功，B1B掛載JASSM的數量，將由現時只能內部掛載24枚，額外增加12枚以外部掛載的導彈。美軍亦提到增加掛載的武器，可以抵銷這款轟炸機數量有限的問題，2架的火力將等同於3架。下一測試階段將展示B1B能否相隔超過30年後，再一次安全地從空中投放外部掛載的武器。